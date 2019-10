Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky vás prekvapia

Písmo: A - | A +

Stojíme pred ťažkými kovovými dvermi vo viacpodlažnej budove. Na druhej strane chodby sú bowlingové dráhy, kancelárie aj kozmetické štúdio. Prostredie trochu nezvyčajné na cukráreň, ale ľudia z celej Žiliny si už zvykli, že tu nájdu koláče, po ktorých si oblížu všetky prsty.

Sme tu pred otváracími hodinami, no netrvá dlho a po schodoch zíde a pridá sa k nám majiteľka cukrárne Petra Illeová. Mladá usmiata pozitívne naladená žena. Na to, že je skoré ráno, srší energiou a rozdáva čarovné úsmevy. Presne také, aké sa vždy hodia ku koláču a káve. Tajomstvo úspešnej kaviarne tak prezrádza ešte pred tým, ako padne prvá otázka.

Otvára nám dvere a my spolu s ňou vchádzame do jej splneného sna s názvom Delightilli.

„Vždy som chcela robiť veci inak, tvoriť, snívať s otvorenými očami a sny si plniť,“ hovorí Petra Illeová, keď si prezeráme vkusne zariadený interiér cukrárne so svetlými priestormi, útulným zariadením aj veselým detským kútikom.

Sedíme pri jednom zo stolov a Petra Illeová začína rozprávať, ako sa v priestoroch, ktoré boli ešte pred rokom prázdne a opustené, premenil jej detský sen na skutočnosť.

Bezlepková cukráreň Delightilli (zdroj: Marek Valovčin)

Radšej piekla, ako behala za chalanmi

„Od dvanástich rokov som doma každú nedeľu piekla zákusky. Keďže sama trpím celiakiou takého stupňa, pri ktorom nesmiem ani kúsok klasickej múky, piekla som bezlepkové dezerty. Túžila som si pochutiť na cukrovinkách, a tak som skúšala a vytvárala nové recepty,“ hovorí Petra Illeová.

“ Nepochádzam z bonitnej rodiny. Všetko som si musela premyslieť a vybudovať od nuly. „ Petra Illeová

Ako tínedžerka však ešte ani len netušila, že raz bude mať priestrannú a veľkú cukráreň, ktorú denne navštívia desiatky ľudí. Najskôr piekla pre seba, no postupne zachutili koláče aj ostatným. Dokonca bez toho, aby bola vyštudovaná cukrárka. Absolvovať po strednej škole rekvalifikačný kurz však už bola s jej skúsenosťami hračka a cesta k tomu, že piecť mohla aj oficiálne.

„Keď som premýšľala, ako ďalej, cukrárstvo bolo pre mňa logickou voľbou, ako spojiť to, čo ma baví s tým, čo by ma mohlo živiť,“ hovorí.

„Navyše som vždy mala pocit, že nie som typickým zamestnancom. Aj podľa toho, že som omnoho radšej tvorila, vymýšľala nové projekty a cestovala, než som mala ostať v stereotype,“ dodáva k prvým pohnútkam, ktoré ju viedli na cestu podnikateľky. To však boli ešte len vzdušné zámky, ktoré bolo treba postaviť.

Život na lodi mi dal viac ako len peniaze

Ako čerstvá cukrárka potrebovala Petra Illeová získať prax. Bez nej by sa vo výrobe ani v podnikaní s cukrovinkami príliš neuplatnila. Preto keď našla ponuku ísť na luxusnú riečnu loď do kuchyne a venovať sa cukrovinkám, bez zaváhania vyplávala z rodinného prístavu.

„Na lodi som začala ako cukrárka a neskôr som sa vypracovala na šéfkuchárku. Bola to krásna práca a už tu som pochopila, že som si zvolila správnu životnú oblasť. Výhodou bolo, že išlo o luxusné riečne lode. Znamená to, že aranžovanie a samotná výroba museli byť na špičkovej úrovni, čo mi koniec-koncov pomohlo aj neskôr pri dizajne a príprave vlastných cukroviniek,“ hovorí o skúsenosti Petra.

Riečne lode sú však sezónnou záležitosťou a už počas plavieb premýšľala o tom, kde zakotví. Nakoniec strávila plavbami tri a pol roka, kým prišiel nápad na vlastnú cukrárenskú značku Delightilli. Tú však mala najprv prezentovať len kniha bezlepkových receptov.

„Mnoho receptov som si už odmalička vymýšľala sama. Dlho som ich ladila a kombinovala, aby boli lahodné. Neustále som experimentovala, kým som našla správne chute aj vhodný pomer surovín. Preto som sa rozhodla spísať všetky bezlepkové recepty do jednej knihy, ktorá by mohla pomôcť aj ďalším ľuďom pripraviť si chutné cukrovinky bez lepku,“ hovorí Petra Illeová.

Potenciálny vydavateľ jej poradil, že kniha bude mať lepší dosah, ak bude mať aj vlastnú cukrárenskú výrobu alebo cukráreň. A potom už veci nabrali rýchly spád. Z myšlienky na knihu receptov sa stala vlastná značka bezlepkovej cukrárne.

Bezlepková cukráreň Delightilli (zdroj: Marek Valovčin)

Nebála sa požiadať o radu a pomoc

„Nepochádzam z bonitnej rodiny. Všetko som si musela premyslieť a vybudovať od nuly. Začala som návštevami networkingov, učila sa, ako si správne nastaviť podnikanie. Spoznala som mnoho ľudí, ktorí mi dodali energiu a silu,“ hovorí Petra Illeová o prvých zisteniach, že na to, aby cukrárenská výroba aj cukráreň fungovali, sú potrebné aj iné receptúry ako tie z kuchárskej knihy.

Množstvo času venovala dobrej príprave, na čo bola zvyknutá z cukrárenského remesla. Vedela, že ak sa má niečo podariť, základom je práve príprava.

„Veľkou pomocou bola pôžička od Slovenskej sporiteľne. Avšak nešlo len o financie, ktoré mi požičali v rámci programu Začíname podnikať ako úplne začínajúcemu podnikateľovi. Pomohlo mi aj skúsené vedenie,“ hovorí a pokračuje:

„V Slovenskej sporiteľni mi pomohli správne nastaviť celý projekt aj podnikateľský plán. Stále sme spolu konzultovali financie, marketing, venovali podkladom množstvo času, vďaka čomu som do podnikania išla omnoho istejšia.“

Okrem toho pomáhala celá rodina. Otec a brat sa zapojili ako do stavebných prác, tak aj do marketingu. Nakoniec sa našli aj tí správni ľudia, aby bolo všetko pripravené na štart cukrárenskej výroby aj cukrárne. Všetko to bolo pred viac ako rokom, pretože práve v septembri splnený sen Petry Illeovej oslavuje prvé výročie.

„V súčasnosti spolupracujem aj s Ivanou Havranovou, ktorá je dnes aj mojím osobným koučom, keďže robila riaditeľku štvorhviezdičkových hotelov. Pomáha mi nastaviť smerovanie kaviarne smerom k stále vyššej kvalite ako k zákazníkom, tak aj k zamestnancom. Pretože ak nebudú spokojní zamestnanci, nebudú u nás spokojní ani hostia,“ hovorí Petra Illeová o neustálom napredovaní.

Bezlepková cukráreň Delightilli (zdroj: Marek Valovčin)

Bezlepkové koláče zachutili vďaka kvalite

Hoci kaviareň otvárala s malou dušičkou, dnes sa usmieva. Na cukrovinky k nej nechodia len ľudia s potravinovými intoleranciami. Bezlepkové a bezmliečne pečenie vnímala ako dieru na trhu, no bála sa, či nájde dosť zákazníkov. Sama však ostala prekvapená, že pomaškrtiť si k nej chodia aj ľudia bez diétnych obmedzení.

“ Ak ide o požiadavku na mieru, presne viem upraviť a pripraviť recept, aby sa do neho nedostalo nič, čo by človeku škodilo. „ Petra Illeová

„Cukrovinky zachutili aj bežným ľuďom. Dokonca často ani nevedia, že koláče sú bezlepkové alebo bezmliečne. Jednoducho si zamaškrtia zdravšie. Ľudia reagovali na takúto cukráreň prekvapivo pozitívne a často mi hovoria, ako sú radi, že vôbec vznikla,“ teší sa Illeová.

Koláče vo vitríne vôbec nenaznačujú, že patria k bezlepkovej či bezmliečnej diéte. Na prvý pohľad však vidieť, že sú kvalitné. Kvalitu použitých surovín v kaviarni precízne strážia.

„Bolo pre mňa dôležité vybrať si kvalitné múky bez lepku a takisto aj mlieko a vajíčka berieme minimálne z podstielkového chovu, delaktózované produkty máme vo vysokej kvalite,“ hovorí Illeová.

Preto do cukrárne zavítajú aj ľudia, ktorí ani netušia, že cukráreň je bezlepková, ale majú radi kvalitné koláče. Na druhej strane chodia do cukrárne aj ľudia s Crohnovou chorobou a rôznymi diétnymi problémami, ktorí si tu môžu pomaškrtiť.

„Vieme vybrať z ponuky na základe toho, čo človek môže. Ak ide o požiadavku na mieru, presne viem upraviť a pripraviť recept, aby sa do neho nedostalo nič, čo by človeku škodilo,“ hovorí o individuálnom prístupe k zákazníkom Illeová.

Dnes sú vo výrobe dve, ale čo sa týka koláčov a tort na mieru, tie má stále pod dohľadom Petra sama. Či už chcú zákazníci rôzne tvary, figúrky alebo farby.

„Chcem, aby znakom našej výroby zostali práve zákusky na mieru, odo mňa a v kvalite, na ktorú sú zákazníci zvyknutí,“ hovorí.

„Veľmi som sa inšpirovala priamo na lodi, vybrala som tie najobľúbenejšie recepty a prispôsobila ich na bezlepkové. Niektoré klasiky si vypýtali aj zákazníci, ako napríklad kávové zrná, krémeš, veterník a podobne. No predovšetkým máme množstvo zákuskov úplne iných. Vždy som sa snažila byť iná a také sú aj moje koláče. Je pre mňa ocenením, ak ľudia ani nespoznajú, že sladkosti sú bezmliečne a bezlepovké,“ uzatvára Petra Illeová.

Petra Illeová (zdroj: Marek Valovčin)

Tri roviny sna Delightilli

Po roku fungovania je kaviareň v zelených číslach, ako aj samotná výroba. Avšak žiadny podnikateľský plán nekončí po roku. Delightilli má totiž tri roviny. Cukráreň a cukrárenská výroba sú len jednou z nich.

„Dnes už realizujem aj kurzy pečenia, kde sa ľudia môžu naučiť, ako si chutné koláče bez mlieka aj lepku urobia doma. Túto školu pečenia by som chcela rozšíriť aj do iných miest, aby nemuseli experimentovať ľudia sami,“ hovorí o ďalších plánoch Illeová.

Treťou rovinou je kniha receptov, ktorá síce naštartovala celý jej podnikateľský plán, ale teraz bude peknou čerešničkou na torte jej snaženia.

Naďalej túži v kaviarni aj v kuchyni udržať príjemnú atmosféru a plánuje rozšírenie o ďalších spolupracovníkov aj možnosť predaja výrobkov.

„Mojím snom je nadviazať väčšie spolupráce s firmami. Naše produkty majú obrovský potenciál, pretože sú bezlepkové a polovica je aj bezmliečnych,“ hovorí Petra Illeová a z jej entuziazmu je možné usudzovať, že už čoskoro si na cukrovinkách značky Delightilli pochutia ľudia po celom Slovensku a nielen v Žiline.

Boli však aj ťažké momenty. Občasné výpadky návštevnosti alebo, naopak, pred Vianocami extrémny nával objednávok, ktoré stíhali so slzami v očiach. Petra Illeová však nič neľutuje.

„Keď sa pozerám spätne, akoby sa všetko v mojom živote uberalo smerom k vlastnej cukrárni. Dokonca aj celiakia, skúsenosť na lodi, záľuba v pečení, túžba po knihe a vlastnej značke. Som rada, že som sa rozhodla počúvať svoje srdce,“ hovorí a dodáva tajomstvo, ako môže byť aj ako podnikateľka usmiata a veselá:

„Keď vás práca baví, aj ťažšie chvíle sa zvládajú ľahšie. Preto vždy stojí za to vyskúšať splniť si sny. Nebáť sa a so strachom zabojovať. Iba tak sa môže premeniť na úspech.“

