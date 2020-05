Výrazne viac alebo výrazne menej? Ako pracujeme s hotovosťou počas pandémie?

Písmo: A - | A +

„Zásob potravín je dostatok. Chceli by sme požiadať všetkých obyvateľov, aby zbytočne nepanikárili,“ znelo po zasadnutí ústredného krízového štábu v stredu 11. marca 2020. Reagoval tak na živelné správanie ľudí, ktorí počas prvých dní od vypuknutia pandémie nového koronavírusu vykúpili takmer všetky trvanlivé potraviny.

Extrémny záujem o cestoviny, múky, droždie či konzervy neveštil nič dobré. Čo ak sa ľudia podobne zachovajú aj k liekom, hygienickým potrebám alebo vlastným úsporám?

(zdroj: Marek Valovčin)

“ Pandémia koronavírusu zmenila životné priority ľudí zo dňa na deň. Ani s pomocou nástroja nedokážeme spoľahlivo predvídať, čo nastane zajtra. „ Roman Prokop, Slovenská sporiteľňa

Skomplikovala sa aj práca s hotovosťou a plánovanie, v ktorom bankomate treba viac prostredkov, ktorý zatiaľ netreba dotovať, z ktorého si ľudia začnú vyberať výrazne viac a aký tento nárast bude. A vôbec... začnú si ľudia vyberať viac a budú chcieť mať hotovosť radšej pri sebe?

„V bežnom období idú požiadavky na hotovosť v nejakom cykle. Pred výplatou, po výplate, pred Vianocami a podobne. Z dlhodobého hľadiska dochádza k určitej pravidelnosti a vieme to predvídať. Ostatné týždne sú však iné,“ hovorí Roman Prokop z oddelenia Slovenskej sporiteľne, ktoré sa stará o obeh hotovosti.

Podobnému plánovaniu sa venuje už 26 rokov, napriek tomu mal strach, čo ľudia urobia a či na to banka dokáže zareagovať. Ako vyzerá zásobovanie bankomatov počas koronavírusu, ako rýchlo dokáže banka reagovať na mimoriadne výbery a prečo sú v bankomatoch na vidieku bankovky v iných hodnotách ako vo veľkých mestách?

(zdroj: Marek Valovčin)

Poznajú správanie ľudí

Roman Prokop má v Slovenskej sporiteľni už viac ako 20 rokov nastarosti práve hotovosť. Vďaka dlhodobej práci s dátami spoznal správanie ľudí aj ich preferencie. Avšak rozhodovať o tom, ktoré výdajné miesto už treba nadotovať a ktoré ešte nie, by bez predikčných modelov nedokázal rýchlo a efektívne. Lenže v aktuálnej situácii sa na žiaden systém spoľahnúť nedokázal a na stole mal takú výzvu, akú nikdy predtým.

„Pandémia koronavírusu zmenila životné priority ľudí zo dňa na deň. Ani s pomocou nástroja nedokážeme spoľahlivo predvídať, čo nastane zajtra. O to viac potrebujeme skúsený tím, ktorý nepretržite komunikuje meniace sa potreby našej siete aj klientov. Nehovoriac o opatreniach v spoločnosti, ktoré sú prijímané takmer denne,“ vysvetľuje Prokop.

Po zavedení prvých opatrení v krajine najprv v banke čakali na ďalší vývoj. Sledovali údaje prichádzajúce zo siete pobočiek aj bankomatov, posudzovali možný vplyv krízových opatrení krajiny, mali pripravené vlastné krízové scenáre a čakali, ako sa ľudia zachovajú. Lebo zásobiť plošne všetky výdajné miesta v krajine mimoriadnou hotovosťou jednak nebolo úplne možné, no predovšetkým by to nebolo celkom šikovné.

„V krajine máme viac ako 750 samoobslužných zariadení, čo je najširšia sieť bankomatov na Slovensku. Okrem toho máme vlastnú pobočkovú sieť, kde tiež dochádza k výberom. Musíme to plánovať tak, aby sme na dané miesto nešli zbytočne zavčasu, ale ani neskoro. Keby sme hotovosť priviezli predčasne, zbytočne by tam ležala a bolo by to neefektívne. Hovorí sa tomu mŕtva hotovosť,“ vysvetľuje Prokop.

Miernou komplikáciou je aj to, že Slovenská sporiteľňa má viac ako polovicu bankomatov mimo vlastnej pobočkovej siete. V rôznych prenajatých priestoroch, obchodných centrách a nákupných strediskách. Viackrát sa preto stalo, že prenajatý priestor bol uzatvorený alebo sa upravili otváracie hodiny a bankomat bol nedostupný.

„Museli sme získať kontakt na osobu, ktorá nám ho príde sprístupniť aj v čase mimo obmedzených otváracích hodín. Niekedy sa zariadenie podarilo nadotovať a niekedy nie, tak sme pokus zopakovali o jeden alebo dva dni neskôr,“ prezrádza Prokop.

Za normálnych okolností by mohlo byť oneskorené zadotovanie bankomatu problémom, tentokrát však správanie ľudí banku prekvapilo. Ako sa zmenili výbery z bankomatov a prečo neboli potrebné špeciálne opatrenia?

(zdroj: Marek Valovčin)

Nižší záujem o bankomaty

Síce sa na koronavírus takmer nedalo pripraviť, Slovenská sporiteľňa napriek tomu nešla z nuly na sto. Európska centrálna banka jej totiž kladie podmienku mať vytvorené viaceré krízové scenáre pre prípad, že by došlo k prírodnej katastrofe, teroristickému útoku, vojne či len obyčajnému zatvoreniu pobočiek. Je nevyhnutné fungovať ďalej cez alternatívne kanály. V tomto prípade však banka nemusela zaviesť žiaden krízový scenár.

“ V prípade bankomatov sme pod priemerom bežného obdobia. Je menší počet transakcií aj menší objem výberov. „ Roman Prokop, Slovenská sporiteľňa

„Mám zo Slovákov dobrý pocit. Nezavládla žiadna panika ani útok na banku, že by začali hromadne vyberať hotovosť. Vnímame určitý zvýšený záujem o hotovosť, ale nedá sa hovoriť o výraznom skoku,“ prezrádza Prokop.

Zvýšený záujem sa však, paradoxne, týka pobočkovej siete, bankomaty ľudia využívajú menej ako obvykle.

„V prípade bankomatov sme pod priemerom bežného obdobia, čo je trochu prekvapivé. Je menší počet transakcií aj menší objem výberov. Naopak, oproti bežnému obdobiu viac vyplácame na pobočkách,“ hovorí Prokop.

Dôvodov tejto zmeny môže byť viacero a treba ju vnímať komplexnejšie, Roman Prokop však predsa len jeden tip má.

„Môže to súvisieť s tým, že ľudia nechodia von a neutrácajú hotovosť pri voľnočasových aktivitách. Obchodníkom a remeselníkom, ktorí tiež využívali bankomaty vo veľkej miere, naopak, chýbajú tržby v hotovosti,“ odhaduje Prokop.

Prejaviť sa však mohol aj fakt, že hotovosť nahradili platobné karty. Vyzývali k tomu banky aj samotní obchodníci. Pri väčšine pokladní sa nachádzali letáky s poďakovaním za používanie kariet a zvýšil sa aj limit bezkontaktných platieb z 20 na 50 eur.

Zmena správania ovplyvnila aj monitorovací tím, ktorý už bol zvyknutý na kolobeh mesiaca a poznal správanie ľudí v každej lokalite. Naučil sa vnímať aj také rozdiely, či sa bankomat nachádza na vidieku alebo vo veľkomeste.

„Vo veľkých mestách, kde sú ľudia naučení používať platobné karty a predovšetkým ich majú kde používať, vyberajú menej a preferujú nižšie nominály. Na vidieku a v menších mestách to zas ľudí núti používať viac hotovosti, čiže ju vyberajú vo väčších čiastkach a robia tak menej často. V mestách je totiž hustejšia sieť bankomatov, čiže prípadný výber si netreba plánovať,“ vysvetľuje Prokop.

(zdroj: Archív Slovenskej sporiteľne)

Transport hotovosti je náročný

Opačný problém ako bankomaty majú pobočky. Kým doteraz boli prevažne sebestačné a peniaze dokázali vyplácať z vkladov zákazníkov, v čase koronavírusu im takýto kolobeh nestačí.

„Doteraz sme na pobočkách boli takmer sebestační, čiže pomer prijatej a vyplatenej hotovosti nám umožňoval recyklovať hotovosť v danej lokalite. Avšak v týchto dňoch nám iba prijaté vklady nepostačujú,“ hovorí Prokop.

Kladie to zvýšené nároky na zásobovanie hotovosťou, kvôli čomu je nevyhnutné byť v pohotovosti viac ako obvykle. Bezpečný transport hotovosti je však pomerne nákladný a stará sa oň sprostredkovateľská agentúra.

„Agentúra sa dokáže dostať na ktorékoľvek miesto pomerne rýchlo, keďže nejazdí nezmyselne a náhodne. V prvom rade sa však snažíme recyklovať hotovosť tam, kde sa nachádza a naplno ju využiť v každom regióne,“ tvrdí Prokop.

Vo väčšine prípadov banka zabezpečuje hotovosť pre svoju sieť z centrálnej banky, no významne dokáže pomôcť i recyklácia prijatej hotovosti. Slovenská sporiteľňa bola vôbec prvou bankou na Slovensku, ktorá zaviedla recyklačné bankomaty a ich počet plánuje ešte zvýšiť. Stačí do nich vložiť bankovky a hotovosť sa takmer okamžite objaví na účte súvisiacom s platobnou kartou. Banka využíva okrem centrálnej banky aj viaceré vlastné spracovateľské centrá, ktoré sa starajú o čistotu hotovosti a pripravujú ju na vrátenie do obehu.

„Porovnať náročnosť zásobovania samoobslužného zariadenia a pobočky, nie je celkom jednoduché. Rozdiely sú napríklad v tom, že potreby klientov na pobočke dokážete vopred komunikovať osobne cez poradcov. Zato bankomaty musia byť dostupné neustále, a to i pre klientov iných bánk,“ priznáva Prokop.

Monitorovací tím preto pracuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Neustále sleduje funkčnosť bankomatov, stav hotovosti aj potrebu zásobovania a pripravuje analýzy, kde, koľko, kedy a v akých nomináloch treba zaviesť. V aktuálnej situácii s tým rozdielom, že väčšina členov tímu pracuje z domu.

(zdroj: Marek Valovčin)

Obmedzenie stretávania sa

„Monitorovací tím aktuálne pracuje v mimoriadnom režime. Porady sme presunuli do online priestoru a komu to charakter práce umožňoval, ten prešiel na home office. Zvyšné tímy, ktoré naďalej chodia do práce, spolu neprichádzajú do kontaktu, aby sa navzájom nenakazili a nestalo sa, že by nemal kto zabezpečovať obeh hotovosti v banke,“ hovorí Prokop.

Slovenská sporiteľňa okrem toho upravila otváracie hodiny na pobočkách, nariadila minimálny odstup medzi zákazníkmi a dala veľký dôraz na hygienu, sanitárne opatrenia, dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška aj rukavice.

„Minimalizovali sme aj kontakt so servisnými spoločnosťami, ktoré sa starajú o zariadenia na spracovanie hotovosti. Zároveň sa našich spracovateľských centier dotkli karanténne a hygienické opatrenia,“ dodáva Prokop.

Slovenská sporiteľňa však ako najväčšia banka na Slovensku cítila zodpovednosť nielen za zníženie rizika nákazy, vnímala aj celkový dopad na stav spoločnosti a ekonomiky. Rozhodla sa preto ponúknuť možnosť odkladu splátok úverov, garantovať bezplatné účty a zľavy z poplatkov na ďalších šesť mesiacov a ako banka a Nadácia Slovenskej sporiteľne vyčleniť aj jeden milión eur na boj s pandémiou koronavírusu.

Počas jari 2020 sa totiž znížil nielen záujem o bankomaty, ale aj schopnosť ľudí cestovať, športovať, zdravo žiť či veriť si. Slovenská sporiteľňa je však presvedčená, že moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria a banku, ktorá verí im. Preto prišla s iniciatívou #spolumamenato a práve v týchto dňoch sa naplno ukazuje, že slovenskej ekonomike a samotnej banke sa bude dariť len tak dobre, ako sa bude dariť ľuďom, ktorí v krajine žijú.

