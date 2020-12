Dresy vyrábajú z PET fliaš. Velitsovci uspeli v pelotóne aj v podnikaní

Písmo: A - | A +

„Najväčší risk je nič neriskovať,“ odpovedal Peter Velits počas kariéry profesionálneho cyklistu na otázku, aké je jeho motto. Dnes už sa súťažnej cyklistike síce nevenuje, motto je však aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. S bratom Martinom Velitsom sa totiž v roku 2013 rozhodli podnikať a začali šiť vlastné cyklooblečenie Isadore Apparel.

“ Začať počas kariéry bolo to najlepšie rozhodnutie. Naše kariéry sa neskočili náhle, ale plynulo prešli do podnikania. „ Martin Velits, Isadore Apparel

Prerazili. Z Púchova do celého sveta. Z nuly na miliónové tržby. Z jednej letnej kolekcie do spoluprác so slovenskými i svetovými značkami. Napriek tomu sa stále len rozbiehajú a nezastavila ich v tom ani koronakríza.

„V úvode pandémie koronavírusu sme nevedeli, čo nás čaká a museli sme znížiť alebo zrušiť niektoré objednávky. Po pár týždňoch sa však ukázalo, že sme zažili najsilnejší apríl v histórii značky a v e-shope sme rástli takmer 2,5-násobne,“ hovorí Peter Velits.

V čase koronakrízy zažilo boom celé cyklistické odvetvie a výnimkou nie je ani Isadore Apparel. Podaril sa im viac ako 50-percentný rast a ich kampane zarezonovali po celom svete. Aj vďaka tomu môžu realizovať plány z budúceho roka už teraz. Aké to sú a prečo môže byť bezpečné, keď ste na bicykli oblečení v čiernom vrátane prilby?

Dres vyrobený z PET fliaš z kolekcie Isadore Alternative. (zdroj: isadore.com)

Dresy z PET fliaš

Keď sa v roku 2013 rozhodli Velitsovci začať s podnikaním, boli ešte profesionálni cyklisti a viac ako 180 dní v roku boli na pretekoch alebo sústredeniach. Napriek tomu sa im z hotelových izieb podarilo rozbehnúť firmu a začať s aktivitou, ktorá má už niekoľko rokov po sebe tržby atakujúce hranicu dvoch miliónov eur.

„Začať počas kariéry bolo to najlepšie rozhodnutie. Cítili sme, že už sme dosiahli vrchol a zažili tie najväčšie preteky. Naše kariéry sa teda neskočili náhle, ale plynulo prešli do podnikania,“ pochvaľuje si Martin Velits.

Keď práve netrénovali alebo nepretekali, sedeli pri počítačoch a plánovali, aké dizajny bude mať ich najnovšia kolekcia, aké strihy, veľkosti či počet kusov, z akých bude materiálov aj ako ju pošlú na opačnú stranu sveta.

Už od začiatku sa snažili znižovať dopad svojej produkcie na životné prostredie a naďalej smerujú k tomu, aby zo svojich výrobkov celkom odstránili panenské plasty a tkaniny vyrobené z derivátov ropy. Aj preto šijú na Slovensku a ponúkajú oblečenie vyrobené z PET fliaš. Na jeden dres používajú približne 30 plastových fliaš, čo je 300 gramov plastu.

„Už od začiatku sme sa zaviazali k znižovaniu dopadu svojej produkcie na životné prostredie, preto chceme vyrábať vysoko kvalitné produkty s dlhou životnosťou. Používame kvalitné prírodné a technické materiály s dôrazom na funkčnosť, štýl, ekologický prístup a udržateľnosť výroby,“ vysvetľuje Peter Velits.

Ich hlavná dielňa sa nachádza necelý kilometer od sídla firmy, odkiaľ produkty posielajú do celého sveta. Nemôže sa teda stať, že by výrobok najskôr precestoval polovicu planéty do skladu a odtiaľ by zas cestoval cez polovicu planéty k zákazníkovi. Cestuje z výroby priamo k zákazníkom. Navyše, šitím v Púchove vznikajú pracovné miesta na Slovensku a udržuje sa u nás aj tradičné krajčírske remeslo.

(zdroj: isadore.com)

Šijú v Púchove

Isadore Apparel už od začiatku spolupracuje s krajčírskou dielňou Makyta v Púchove, ktorá vznikla v roku 1939. Makyta šije odevnú konfekciu pre zákazníkov ako Armani, Prada, Versace či Valentino, čo bolo dobrou referenciou aj pre šitie kvalitného cyklistického oblečenia s cenovkou 100 a viac eur.

„S výrobcami máme vytvorený hybridný model. Sú to ich zamestnanci, ale naša dielňa. Šijú len naše oblečenie a dokážu flexibilne reagovať na naše objednávky,“ hovorí Martin Velits, ktorý je v Isadore Apparel šéfom produktu.

Prvú kolekciu oblečenia navrhoval on sám a trvalo mu deväť mesiacov, kým vytvoril prvé prototypy. S vlastnými návrhmi chodil do krajčírskych dielní a zisťoval, ako to v módnom priemysle funguje. Postupne sa však rozhodli prijať odevnú dizajnérku, ktorá zhmotňuje ich nápady.

„Začali sme navrhovať také veci, v akých by sme jazdili my sami, keby sme si neobliekali tímové farby. Celé to teda bolo založené na našom štýle a vkuse,“ spomína Martin Velits.

Naučiť sa museli aj to, že v módnom priemysle sa plánuje na rok dopredu. Na webovej stránke síce ešte len predstavili novú kolekciu jeseň 2020, na papieroch a v počítačoch však už pracujú na jeseni 2021.

„Zvykali sme si na to prvé dva až tri roky a naučili sme sa plánovať s predstihom. Stále je to však risk, pretože nevieme, o čo bude záujem o rok,“ dodáva Martin Velits.

Aj z toho dôvodu merajú záujem o jednotlivé produkty a keď niektorý klesne pod minimálnu hranicu predaja, z ponuky ho celkom vyradia. Práve štatistiky a merania sú základom ich úspechu.

(zdroj: isadore.com)

Záujem v celom svete

„Zbierať a analyzovať dáta je veľmi dôležité. Vieme na to naviazať komunikáciu a nechať zapnuté len tie kampane, ktoré fungujú,“ vysvetľuje Peter Velits.

Pomáha im to aj v zásobovaní skladu, aby nemali príliš veľa predšité a nemuseli platiť za veľké skladové priestory. Napriek tomu keď si dnes objednáte nejaké oblečenie z ich e-shopu, môže vám byť odoslané ešte počas toho istého dňa.

„Sledujeme, ako ľudia nakupujú, kedy nakupujú aj čo je druhý nákup a kedy prichádza. Zároveň sa ľudí v nákupnom procese pýtame, kde sa o nás dozvedeli a jednoznačne vyhráva, že od známych,“ hovorí Peter Velits.

Aj preto sa rozhodli zúčastňovať spoločných cyklojázd na Slovensku a v zahraničí a vytvoriť okolo svojej značky komunitu. Robia ich jeden až štyrikrát do roka a na cyklojazdy prichádzajú desiatky cyklistov. Výhodou je, že ich neorganizujú oni, ale partnerské predajne, ktoré predávajú aj ich oblečenie.

„V Holandsku máme jedného z našich najsilnejších partnerov a minimálne raz za rok chodíme do Amsterdamu na cyklojazdu. Silných partnerov však máme aj v Japonsku a Kórei a chceli by sme posilniť ich počet aj v Nemecku,“ predpovedá Peter Velits.

Od začiatku sa síce sústredili na internetový predaj, partnerské predajne však majú v 16 krajinách ako Taiwan, USA, Austrália, Anglicko, Fínsko, Belgicko, Španielsko, Česko či Slovensko.

V zahraničí majú aj troch kolegov, väčšina však pracuje na Slovensku. Žijú vo Švajčiarsku, Rakúsku a v Česku, pričom na Slovensku sa ich tím nachádza v Púchove, Bratislave, Košiciach a v Prievidzi.

„V kancelárii pracuje len polovica ľudí, ostatní externe. Je to pre nás v poriadku, pretože už počas kariéry sme sa naučili pracovať na diaľku. Častokrát sme boli odcestovaní a práca nepočkala, preto využívame všetky digitálne nástroje a komunikujeme online,“ pochvaľuje si Peter Velits.

Čierna prilba Isadore s reflexnými holografickými pásikmi. (zdroj: isadore.com)

Čierna farba a bezpečnosť

Cyklooblečenie z Púchova si obľúbili cyklisti po celom svete pre jeho jednoduchosť a častokrát aj odvážny dizajn. Príkladom je čierna prilba, čierna bunda aj čierne reflexné nohavice.

„Zákazníci sa nás občas pýtajú, prečo robíme čierne veci a či to nie je nebezpečné. Používame však vysoko reflexné materiály, ktoré pri dennom svetle až tak nevidieť, ale pri nasvietení sú veľmi výrazné. Tento rok sme predstavili zimnú softshellovú bundu v spolupráci so spoločnosťou Osram, ktorá má po bokoch červené diódy a cyklistu vidieť z každej strany. Príkladom je aj čierna prilba vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou HJC, ktorá má na sebe reflexné holografické pásiky,“ opisuje Martin Velits.

Podobne oslovili aj slovenského výrobcu obuvi Novesta, s ktorým vytvorili voľnočasové topánky do mesta. Vďaka podobným spoluprácam už ponúkajú všetko cyklistické oblečenie a výbavu okrem tretier.

Ich jednoduchý dizajn sa zapáčil aj americkému hercovi Orlandovi Bloomovi, ktorý keď v Prahe natáčal seriál Carnival Row, vo voľnom čase jazdil na bicykli v oblečení od Velitsovcov. Napísal o nich aj na Instagrame a povedal, že je s ich vecami spokojný.

„Influencerov veľmi nevyužívame a nechávame tomu voľný priebeh. Keď už je niekto naším ambasádorom, tak mu dáme nejaké veci, ale nekážeme, že musí jazdiť len v nich. Malo by to pôsobiť prirodzene,“ hovorí Martin Velits.

Ambasádormi sa najčastejšie stávajú ich fotomodeli, ktorí s nimi chodia fotiť najnovšie kolekcie po celom svete. Boli už na Sicílii (dokonca aj na Etne), Malorke, Islande či v Rakúsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Škótsku alebo Česku.

„Chceme tým inšpirovať ľudí a ukázať im rôzne miesta, na ktorých sa dá bicyklovať. Počas kariéry sme totiž veľa cestovali a navštívili veľa pekných a dobrých miest. Bola by škoda, keby sa o nich ľudia nedozvedeli,“ uzatvára Peter Velits.

Slovenská sporiteľňa pomáha pretvárať Slovensko na modernú a zodpovednú krajinu Zistite viac Projekt SME Moderní má za cieľ ukázať, že na celom Slovensku žijú ľudia, ktorí každým dňom pracujú na tom, aby Slovensko napredovalo.

Projekt vám prináša Slovenská sporiteľňa v spolupráci s obsahovým štúdiom SME Creative a mediálnou agentúrou Wavemaker.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.