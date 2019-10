Videli ste už reklamu pre nevidiacich? Ona naozaj existuje

Písmo: A - | A +

Stačilo vymyslieť smartfón a Roman Martinovič so zrakovým postihnutím rýchlo pochopil, že mu začal nový život. Že svet odrazu funguje inak.

“ Odkedy tlačidlá nahradili dotykové displeje, je veľký problém kúpiť práčku vhodnú pre nevidiacich alebo si len zohriať večeru v mikrovlnke. „ Roman Martinovič, nezisková organizácia Stopka

„Smartfóny nám skomplikovali život. Nehovoriac o ostatných spotrebičoch, ktorých tlačidlá nahradili dotykové displeje. Technológie, ktoré by mohli nevidiacim pomáhať, nám, paradoxne, vytvárajú zbytočné bariéry. Odrazu je veľký problém kúpiť práčku vhodnú aj pre nevidiacich alebo si len zohriať večeru v mikrovlnke,“ hovorí Roman Martinovič z neziskovej organizácie Stopka, v ktorej sa snažia tento problém vyriešiť.

Čítače obrazoviek od výrobcov ako Apple či Google síce dokážu prečítať, kde sa s prstom na obrazovke nachádzate, no ovládanie je veľmi zdĺhavé. Skúste to použiť v električke, na koncerte alebo pri práci. Väčším problémom však je, že rozhranie telefónov sa nevidiacim neprispôsobuje a naučiť sa ovládať ich je pre väčšinu z nich takmer nemožné.

Preto si Roman Martinovič spolu s priateľmi povedali, že ak nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore. V roku 2013 začali vyvíjať používateľské prostredie smartfónov, ktoré by bolo zrozumiteľné pre všetkých zrakovo postihnutých.

Museli vymyslieť, ako ovládať smartfón prostredníctvom niekoľkých gest a bez nutnosti dotýkať sa konkrétneho miesta na obrazovke. Po šiestich rokoch ich aplikačný set Corvus obsahuje viac ako 30 vlastných aplikácií, sprístupňuje aplikácie tretích strán, používa ho okolo tisíc ľudí a funguje v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine, taliančine aj poľštine. Zároveň získal viacero domácich i svetových ocenení.

Avšak dostať ho k zákazníkovi je kvôli špecifickým parametrom reklamy pre nevidiacich takmer nemožné. Napriek tomu sa to ružomberskej neziskovke darí pomerne úspešne.

Integrácia nefunguje

Príbeh sa začal v roku 2006 v Trenčianskych Tepliciach, kde založili neziskovú organizáciu Stopka a vďaka nej sa snažili podporiť integráciu nevidiacich a slabozrakých do spoločnosti. Postupne však pochopili, že na to nejdú správne.

Čím viac na seba upozorňovali, tým vzdialenejší od sveta zdravých boli. Pätica kamarátov so zrakovým postihnutím sa preto postupne prestala venovať vzdelávacím aktivitám a svoj hendikep premenili na výhodu.

„Len čo sa o nás začalo písať, automaticky nám klesla návštevnosť v čajovni, ktorú sme prevádzkovali. Ľudia si zrejme povedali, že kvalita sa nemôže spájať s neziskovkou a obzvlášť nie s takou, ktorá funguje ako chránená dielňa. Odvtedy si myslíme, že o integrácii netreba hovoriť, ale treba ju žiť,“ opisuje Martinovič.

Pri zmene aktivít Stopky pomohol aj fakt, že v roku 2012 bol vyrobený posledný mobilný tlačidlový telefón s operačným systémom Symbian, ktorý umožňoval ovládať ho aj slabozrakým a nevidiacim. Zrazu však nebola na trhu alternatíva a inteligentné telefóny neboli pre nevidiacich dostatočne ústretové.

„Telefóny so Symbianom sme si kupovali aj do zásoby, no zrazu už nebolo aké. Ak sme chceli mať telefóny aj naďalej, museli sme prejsť na smartfóny,“ vysvetľuje Martinovič.

Mohlo by sa zdať, že najväčším problémom smartfónov bude ich hladký povrch a nemožnosť nájsť záchytné miesta, ale nebolo to tak. Jedna prekážka bola ešte väčšia.

„Najväčšou bariérou je to, že vás telefón núti dotknúť sa konkrétneho miesta na obrazovke. Keď na nej máte veľa objektov, veľmi dlho vám trvá nájsť to, čo hľadáte. Preto sme sa náš softvér rozhodli vyvíjať tak, aby bola na obrazovke zakaždým v ponuke len jedna položka,“ hovorí Martinovič.

200 000 kníh pre nevidiacich

Aplikačný set Corvus vyzerá na prvý pohľad pomerne jednoducho a taký je aj v skutočnosti.

“ Nevidiaci nemôže reagovať na mimoriadne zľavy ani akciové letáky. „ Roman Martinovič, nezisková organizácia Stopka

„Máte tri nové správy,“ zahlási aplikácia, keď Roman Martinovič vytiahne telefón z vrecka.

Odblokuje ho a vojde do menu. Síce už presne vie poradie aplikácií, každú z nich telefón prečíta aj nahlas.

„Správy, kontakty, elektronická pošta, disk, dokumenty,“ a pokračuje ďalej.

Dokáže takto ovládať smartfón, písať esemesky a e-maily, surfovať na internete aj počúvať podcasty, audioknihy alebo časopisy. Práve pripojenie do elektronických digitálnych knižníc pre nevidiacich je jednou z funkcií, ktorú vyvíjali špeciálne pre Corvus a ktorú majú používatelia najradšej. Dnes majú vďaka nej jednoduchý prístup k približne 200 000 knihám a časopisom, pričom pätina je cudzojazyčná.

„Knihy môžeme vyhľadávať podľa autora a pozrieť si aj nové. Okrem toho sa dá priamo z aplikácie zavolať do knižnice,“ vysvetľuje Martinovič.

Vďaka tomu už nemusia nikam chodiť ani sa naťahovať s ťažkými knihami, keďže verzie v Braillovom písme vážia násobne viac ako bežné. Pre porovnanie má 72-stranová kniha Modlitbičky od Milana Rúfusa pre vidiacich 150 gramov, pričom pre nevidiacich váži viac ako dva kilogramy. Predstavte si to s Pánom prsteňov, Annou Kareninou alebo Bibliou.

Ako vyzerá reklama pre nevidiacich

„Narastajúci počet dotykových obrazoviek nie je jediným problémom. Obmedzujúce je aj to, že nemôžeme reagovať na mimoriadne zľavy či akciové letáky. Niekoho to možno už otravuje, no my sa nemáme ako dozvedieť, že napríklad vedľa na ulici predávajú lacné jahody,“ uvádza príklady Martinovič.

V prípade nákupov sú preto odkázaní na pomoc predavačiek, blízkeho okolia alebo sa hýbu predajňou po pamäti. Dvojnásobne náročné je to v situácii, keď chcú niečo propagovať v rámci komunity nevidiacich.

„Kvôli obmedzeným možnostiam reklamy je neuveriteľne náročné dostať aplikáciu k cieľovej skupine. Musíme ju propagovať cez organizácie, ktoré s nevidiacimi pracujú ako poradenské inštitúcie. Snáď každého používateľa sme získali len na základe osobného kontaktu alebo referencií, ktoré poskytli používatelia ich známym,“ priznáva Martinovič.

V praxi to znamená, že ak chcú dostať aplikáciu do nejakej krajiny alebo mesta, musia tam vycestovať a porozprávať o nej osobne. Je to časovo aj finančne náročné, s čím súvisí aj obmedzená rýchlosť ich rastu.

„Teoreticky sa na to dá použiť aj bannerová reklama, ktorá by bola prístupná pre nevidiacich alebo cielená na ich rodinných príslušníkov. Samotnú aplikáciu však nestačí propagovať, musíte ju aj riadne vysvetliť, na čo žiadna reklama nestačí,“ dodáva riaditeľ Stopky.

Ocenenia klientov neprinášajú

Corvus má vo svojom tíme len nevidiacich a slabozrakých, čo sa stalo ich základnou výhodou. Oslobodzuje ich to od vymýšľania takých nezmyslov ako senzor v špičke topánok, ktorý by hlásil, že sa pred ním nachádza obrubník, schod alebo akýkoľvek predmet. Tím vidiacich podnikateľov totiž nedomyslel, že osoby so zrakovým postihnutím si musia pomáhať aj slepeckou palicou a senzor by kvôli nej pípal neustále.

“ Nedáva zmysel, aby existovali špeciálni architekti a dizajnéri pre nevidiacich. Dizajnérov treba učiť, že ich produkty budú používať rôzni ľudia. „ Roman Martinovič, nezisková organizácia Stopka

Stopka získala za svoju aplikáciu viacero ocenení, najúspešnejší boli v rokoch 2016 a 2017. Vtedy vyhrali na World Summit Awards, vo svojej kategórii sa dostali dvakrát do top trojky na Startup Awards a získali ocenenie Impact Inkubátora v kategórii Technology for Good (pozn. red.: Technológie pre dobro).

„Teraz sa už snažíme takýmto súťažiam vyhýbať. Nevidiaci ich veľmi nesledujú, preto nám víťazstvo klientov neprinesie. Navyše nás to stojí veľa času. Radšej ho investujeme do vývoja, keďže nás viac baví reálna robota,“ vysvetľuje Martinovič.

Kompletný balík aplikácie so všetkými funkcionalitami stojí 248 eur, no vďaka podpore nezaplatia nevidiaci viac ako dvadsaťpäť eur. Môžu za to plnohodnotne používať svoj smartfón a pustiť si aj YouTube, písať na Facebooku alebo komunikovať cez Messenger.

Ďalšími plánmi neziskovej organizácie Stopka je dokončiť vreckový prehrávač digitalizovaných kníh Matejko, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne v ráci grantovej výzvy #mámnato. Okrem toho finalizujú prehrávač Matej pre seniorov a pracujú na navigačnej aplikácii, ktorá by vďaka virtuálnej realite pomohla pri navigácii v priestore. Najviac si však prajú, aby o nich začala inak uvažovať majorita.

„Dizajnérov treba učiť, že ich produkty budú používať ľudia, ktorí sú rôzni. Nedáva zmysel, aby existovali špeciálni architekti alebo dizajnéri pre nevidiacich. To, že sú ľudia rôzni, má byť súčasťou bežného myslenia,“ uzatvára Martinovič.

