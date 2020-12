Nakupujú Slováci ako patrioti? V zahraničí míňame až 1,6 miliardy eur

Písmo: A - | A +

Viete, čo spravil koronavírus s internetom? To, že internetový obchod Amazon prijal od júla tohto roka 2800 ľudí. Denne.

“ Iniciatíva Doma nakupujem je spojená s istou hrdosťou a vytvára pocit spoločenskej zodpovednosti. „ Ľubomír Tuchscher, Slovenské združenie pre značkové výrobky

Do októbra sa tak počet jeho zamestnancov zvýšil o 423-tisíc a celkovo už zamestnáva 1,2 milióna ľudí. Správu zverejnil NY Times pár dní po tom, ako prišla Slovenská sporiteľňa s informáciou, že podľa odhadu analytikov odchádza zo Slovenska do zahraničia zhruba 1,6 miliardy eur ročne na platbách kartou.

„Zistili sme, že Vianoce sú druhým najsilnejším obdobím v roku a minulý rok na ne Slováci minuli v zahraničných obchodoch takmer 300 miliónov eur. Tieto peniaze by však mohli zostať doma, čím by sme podporili našich podnikateľov, zamestnanosť aj slovenskú ekonomiku,“ hovorí Dáša Juríková, riaditeľka odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.

Banka preto prišla s iniciatívou Doma nakupujem, do ktorej sa zapojilo už viac ako tisíc firiem. Ako pomohla hračkárstvu Toyeto, výrobcovi sušeného ovocia Brix products či hotelu Lomnica?

Nákupný patriotizmus Slováci neriešia. Ide im hlavne o ceny

Po príklady vytvárania nových pracovných miest počas pandémie koronavírusu netreba chodiť do zahraničia, stačí zostať na Slovensku. Príkladom je výrobca prémiového sušeného ovocia Brix – Grown for flavour z Prievidze, ktorý v lete dokázal vytvoriť jedno pracovné miesto.

„Nie je to veľa, ale pre malú firmu, ako sme my, ktorá počas prvej vlny pandémie nevedela, čo bude ďalej, je aj jedno pracovné miesto značným rozdielom v nákladoch,“ hovorí Róbert Novák, generálny riaditeľ Brix – Grown for flavour.

Podarilo sa jej to aj vďaka štátnej pomoci a vyššiemu záujmu Slovákov o domáce produkty, keď nárast objednávok zaznamenala v e-shope i v partnerských obchodoch. Je to pozitívna správa aj preto, že podľa Slovenskej sporiteľne smerujú dve z troch eur zaplatených kartou online do zahraničia.

„Do určitej miery sa znížilo cezhraničné nakupovanie, vzhľadom na režim na hraniciach a opatrenia jednotlivých krajín. Svetlé výnimky sa prejavujú aj pri niektorých druhoch potravín, napríklad v prípade ich krátkodobého výpadku v obchodoch. Po dokúpení však spotrebiteľ akoby zabudol na nákupný patriotizmus a naďalej nakupuje najmä podľa ceny,“ priznáva Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Brix – Grown for flavour sa v tomto období podarilo získať aj prestížne ocenenie Great Taste Awards, čo záujem o ich produkty ešte zvýšilo. Predaje sa im mierne prepadli len v úvode pandémie, keď sa zatvorili hranice. Na chvíľu tak prišli o možnosť spolupráce s krajinami, v ktorých sa niektoré druhy ovocia pestujú. Výraznejšie obmedzenia však nezaznamenali.

„Pri podnikaní neustále prichádzajú problémy, ktoré treba riešiť, v zásade sme však svoje fungovanie meniť nemuseli,“ dodáva Novák.

Prišli o 70 percent príjmov

Horšie na tom bola sieť hračkárstiev Toyeto, ktorá má predajne v ôsmich nákupných centrách od Košíc až po Bratislavu a 70 percent jej príjmov tvorí maloobchod.

„Maloobchod sa ukazuje ako najviac postihnutý nielen opakovaným zatváraním prevádzok, ale aj všeobecným úbytkom zákazníkov v nákupných centrách,“ priznáva konateľ Toyeto Dominik Rusňák.

Svoju komunikáciu preto namierili do online prostredia a pridali k nej aj iniciatívu Doma nakupujem. Obsah na sociálnych sieťach aj v newslettroch prispôsobili práve nakupovaniu cez internet, vďaka čomu začali v tomto prostredí násobne rásť.

„Na webovej stránke vieme sledovať, odkiaľ návštevníci prichádzajú a nachádza sa tam aj stránka domanakupujem.sk. Sú to desiatky ľudí, ktorí by nás možno inak nenašli,“ pochvaľuje si Rusňák.

Dezinfikujú perá aj hotelové karty

Webová stránka domanakupujem.sk priviedla návštevníkov aj k hotelu Lomnica, ktorý to má však s poskytovaním služieb cez internet o trochu náročnejšie. Cestovanie sa navyše počas pandémie stalo najrizikovejšou aktivitou a odkláňali sa od neho vlády aj samotní turisti.

„Slovenský cestovný ruch očakáva pokles tržieb o pol miliardy eur,“ povedal pre Hospodárske noviny Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.

Keď sa v hoteli Lomnica rozhodovali, ako na to zareagujú a čo urobia s výrazným poklesom turistov, rozhodli sa sprísniť opatrenia spojené s ubytovaním a zapojiť sa do iniciatívy Doma nakupujem.

„Počas ostatných mesiacov sa snažíme osloviť výhradne domáci trh a vážime si každého, kto svojou návštevou podporí turizmus a cestovný ruch na Slovensku. Pripravili sme darčekové poukazy, vďaka ktorým môžu ľudia využiť naše služby v horizonte najbližšieho roka,“ vysvetľuje Dominika Ištocy Litvinová, marketingová špecialistka hotela Lomnica.

Keď sa niekto rozhodne návštevu hotela neodkladať a vycestovať do Tatier čo najskôr, zažije hotel v špeciálnom režime. Dezinfikujú v ňom všetko vrátane batožiny, dotykových plôch v autách, pier i hotelových kariet po každom použití. Portieri používajú pri kontakte s osobnými vecami hostí jednorazové rukavice a ak má náhodou niektorý hosť príznaky ochorenia COVID-19, odporúčajú mu zostať v hotelovej izbe a zabezpečia expresný termín odberu na testovanie.

„Pandémia nás naučila ešte viac si vážiť prítomnosť hostí, medziľudský kontakt a spolupatričnosť. Aktuálne fungovanie je na míle vzdialené od našich plánov, napriek tomu sme vďační, že tu môžeme byť i naďalej,“ dodáva Ištocy Litvinová.

Pandémia koronavírusu sa však nedotkla len oblastí, ktoré v súčasnosti takmer nie je možné vykonávať, zamávala aj priemyslom, akým sú internetové obchody s oblečením.

Na zmenu nákupného správania treba dekády

Výrobca ponožiek Fusakle hlásil v roku 2019 tržby na úrovni 4,7 milióna eur a oproti predošlému roku zaznamenal takmer 100-percentný rast. Napriek tomu sa výraznému dopadu pandémie nedokázal vyhnúť.

„Museli sme zmeniť úplne všetky plány. Nevyšlo nám mnoho lokálnych spoluprác, museli sme posunúť plány s rozširovaním sortimentu, upraviť objemy predaja, počkať s plánmi na expanziu a dať červenú aj náboru nových kolegov,“ hovorí Ján Anguš, majiteľ spoločnosti na výrobu ponožiek Fusakle.

Na jar sa preto rozhodli založiť iniciatívu Obleč sa doma, ktorej cieľom je podporiť textilný, odevný a obuvnícky priemysel na Slovensku a spojiť všetkých jeho výrobcov. Za šesť mesiacov od vzniku sa do neho zapojilo viac ako 100 výrobcov a značiek ako Fusakle, Abraka, Isadore Apparel, Ozeta či Alain Delon. Všetkých vyzvali na účasť v iniciatíve Doma nakupujem.

„Ostatné roky sa začali viac nakupovať slovenské potraviny a objavili sme cestovanie po Slovensku. My pracujeme na tom, aby sa ľudia do slovenských značiek obliekali,“ vysvetľuje Dana Hlavačková, projektová manažérka Obleč sa doma.

Iniciatívy ako Obleč sa doma či Doma nakupujem pomáhajú zvýšiť záujem o slovenskú produkciu, a to aj v čase bez koronavírusu. Slovenská sporiteľňa preto plánuje v iniciatíve pokračovať aj po Vianociach a podporovať domáci priemysel aj naďalej.

„Projekt Doma nakupujem je marketingovým snom. Za 20 rokov svojej kariéry som sa nestretla s tým, že by nám ľudia ďakovali za kampaň a posúvali ju unikátnym spôsobom do vlastnej komunikácie. Zapojených máme už cez tisíc firiem. Mnohé nám píšu, ako túto iniciatívu využili a snažia sa pri rozhodovaní zákazníka zdôrazniť, že sú jej súčasťou,“ hovorí Dáša Juríková zo Slovenskej sporiteľne.

Pozitívne stránky iniciatívy Doma nakupujem nachádza aj Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, podľa ktorej je v súčasnosti podpora doma vyrobeného, vypestovaného a vychovaného kľúčová. Treba v tom však vytrvať.

„Zmena nákupného správania sa nedá dosiahnuť v priebehu niekoľkých mesiacov. Treba na to dlhodobú kontinuálnu a cielenú marketingovú a osvetovú kampaň trvajúcu aj dekády, a to nielen zo strany výrobcov, ale aj zo strany štátu a politikov, teda verejných a mienkotvorných predstaviteľov. A to nám roky chýba,“ priznáva Holéciová.

Do projektu sa môže zapojiť každý, kto podniká na Slovensku a niečo predáva. Stačí sa prihlásiť na stránke domanakupujem.sk, kde sa nachádza zoznam všetkých predajcov.

„Iniciatíva Doma nakupujem má zmysel hlavne preto, lebo do nakupovania na Slovensku dáva nový rozmer emócie, ktorý tu doteraz chýbal. Emócia je spojená s istou hrdosťou a vytvára pocit spoločenskej zodpovednosti,“ uzatvára výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.

Podľa neho je pozitívne, že ide o iniciatívu, ktorá nie je súčasťou politického marketingu, vďaka čomu má potenciál prežiť aj volebné obdobie.

