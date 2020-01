Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je?

Písmo: A - | A +

Je pár dní pred Vianocami. Na Slovensku klesli teploty pod bod mrazu, ale Michal Molčan mal ešte včera leto, keďže pred pár hodinami priletel z kávového festivalu v Saudskej Arábii.

“ Nedávno mi kolega poslal fotografiu, ako sa aktuálne vypredané japonské číslo na Amazone predáva za trinásťnásobok ceny. „ Michal Molčan, magazín Standart

„Bola tam úžasná káva, ochutnávali sme množstvo vzoriek. Nechýbali moje obľúbené odrody z Panamy. Opäť som bol prekvapený, aké nové chute sa v káve ešte dajú objaviť,“ rozplýva sa Michal Molčan pri otázke, ako bolo na Blízkom východe.

Ostatní ľudia by možno opísali pamiatky, ľudí, krajinu, ale Michal hovorí o káve. Niet divu. Hoci ich počas dňa vypije len dve, káve zasvätil významnú časť života.

Kým jeho rovesníci flámovali na diskotékach, on v dvadsiatke založil prestížny časopis pre kávových fanatikov Standart. Začínal v študentskej izbe v Nitre a dnes magazín čítajú v 60 krajinách sveta. Vychádza v slovenskej, anglickej, ruskej a japonskej jazykovej verzii.

„Je skvelé vidieť časopis, ktorý je v desiatkach japonských kaviarní a v tiráži je adresa nitrianskeho vydavateľa,“ usmieva sa Michal Molčan.

Magazín Standart a vzorka výberovej kávy pre predplatiteľov. (zdroj: Archív Michala Molčana)

Bol prvý na Slovensku aj vo svete

S kávou sa už stretol každý. Nie každý v nej však našiel viac ako prostriedok na zahnanie únavy. Čierny nápoj horkastej chuti dokáže ponúknuť omnoho viac ako len pár hodín energie navyše.

„Kedysi som sa na kávu pozeral, tak ako väčšina ľudí, ako na zdroj kofeínu. Veľmi rýchlo som však zistil, že toho ponúka omnoho viac. Nielen množstvo zaujímavých chutí, ale aj zaujímavý životný štýl,“ vysvetľuje stretnutie s kávou Molčan.

„Na Pražskom kávovom festivale v roku 2012 som prvý raz ochutnal výberovú kávu. Odvtedy som objavil množstvo odrôd, chutí aj možností konzumácie. Následne som zablúdil do útulnej kaviarne na espresso z výberovej kávy a objavil som nový svet,“ spomína.

Káva totiž v súčasnosti nie je len o samotnom pití, ale aj o kaviarenskej atmosfére, hudbe v kaviarni, svetle a pohodovom živote. Vydavateľ z Nitry začal okrem toho hľadať ďalšie možnosti, ako sa stať súčasťou tohto sveta, ktorý ho očaril.

Keďže nebol baristom, na pražiareň kávy nemal prostriedky a kaviareň si otvárať nechcel, začal s organizovaním kávového festivalu v Bratislave. Počas jednej cesty z Milána na Slovensko si však uvedomil, že mu niečo chýba.

„Hltal som kvalitné zahraničné časopisy. S výborne písanými textami, dlhými formátmi, odbornými názormi a do veľkej miery umelecké. Uvedomil som si, že takýto časopis by som chcel čítať aj o káve, ale nikde som ho nenašiel. Nielenže na Slovensku, ale ani vo svete. Časopis, ktorý by zosobňoval ducha kaviarne,“ spomína Molčan.

A tak bol nápad na svete. K realizácii mu však chýbalo ešte šesť mesiacov.

Anglické vydanie magazínu Standart. (zdroj: Archív Michala Molčana)

Začínali iba s chuťou uspieť

Na to, aby ste si obľúbili kávu, stačí, že vám zachutí. S rovnakou chuťou sa Michal Molčan pustil do vydávania svojho prvého magazínu o výberovej káve. S partiou kamarátov, ktorí organizovali kávové festivaly, nemali s vydávaním žiadne skúsenosti. Jednoducho začali.

„Študoval som európske rozvojové programy na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Nemalo to nič spoločné s kávou ani žurnalistikou. Ale vďaka tomu som nemal zábrany, čo sa má a nemá, spravil som si projekt podľa seba a za polroka sme mali v rukách prvé číslo Standartu,“ hovorí Molčan.

Už pred príchodom časopisu však značku Standart predstavili na festivale Pohoda. Začínali so stánkom ponúkajúcim kvalitnú filtrovanú kávu a snažili sa zviditeľniť myšlienku novej kávovej kultúry. Bol to prvý krok pred ostrým štartom štvrťročníka Standart.

„Po obsahovej stránke nám pomohli ľudia, ktorých sme oslovili. Mali sme šťastie, že tento koncept bol nový a zaujal. Prvých tisíc kusov sa vypredalo za týždeň a z toho bol kapitál na dotlač, vytlačilo sa ďalších 1500 kusov a nasledovali ďalšie a ďalšie čísla. Dnes je na svete číslo 17 a po piatich rokoch vychádza v náklade 17 000 kusov,“ hovorí o úspechu Molčan.

Všetko sa to podarilo v čase, keď sa aj veľké denníky a magazíny sťahujú do tabletov, čítačiek alebo do digitálnej formy. Standart však ide presne naopak.

„Magazín sme chceli postaviť ako fyzické zosobnenie kaviarenského života. Chceli sme mať formát tak pekný, ako sú pekne dizajnované aj moderné kaviarne. Aby tam bolo niečo odborné, kúsok umenia aj príbehy baristov a interiéru… všetko najdôležitejšie súčasti kaviarní,“ hovorí Molčan.

Digitálna platforma im nehrala do karát, keďže by nemala taký efekt. Navyše Standart mal ešte jeden cieľ.

„Nechceli sme, aby človeku pri čítaní vyskočila esemeska alebo e-mail a neustále bol vyrušovaný. Chceli sme, aby sa ponoril do kávového sveta naplno, prestal byť rušený a užil si zážitok z čítania a dobrej kávy,“ dodáva Molčan.

Michal Molčan v Tokiu pri predstavovaní japonského vydania magazínu Standart. (zdroj: Archív Michala Molčana)

Od začiatku išlo o globálny projekt

„Od začiatku som mal predstavu vydávať magazín na celosvetovej platforme,“ priznáva Molčan.

Aj z toho dôvodu už dva mesiace po pilotnej verzii vyšiel časopis v angličtine. Dôvodom bol fakt, že zvučné mená v kávovom svete nepochádzajú zo Slovenska.

„Chceli sme zaujať kvalitou a získať tak dôveru partnerov aj v zahraničí. Prví inzerenti boli zároveň aj našimi fanúšikmi. Keď sme mali podporu takých lídrov, ako je napríklad americký Chemex, aj ostatní zrazu videli, že to, čo robíme, má zmysel a pridali sa k nám,“ vysvetľuje stratégiu Molčan.

“ Magazín tvorí stabilný tím deviatich ľudí v siedmich krajinách a piatich časových pásmach. „ Michal Molčan, magazín Standart

Navyše magazín nemal byť závislý na neadresnej reklame, ale partneri sú súčasťou časopisu. Okrem toho Standart postavil svoju stratégiu na predplatnom a výtlačkoch distribuovaných priamo do barov a kaviarní. Vďaka tomu vychádza v štyroch jazykových mutáciách a distribuuje sa do kaviarní v šesťdesiatich krajinách.

Na prvé predstavenie anglického vydania Michal Molčan oslovil jednu z najprestížnejších kaviarní The Barn v Berlíne, kam prišlo množstvo ľudí z kávového sveta a magazín vyvolal značný ohlas.

„Neskôr sa ľudia začali ozývať sami a chceli ho do vlastných kaviarní. Po párty v Berlíne sme podobnú spravili v Londýne a magazín sa dostal skutočne do sveta,“ hovorí o ceste za hranice Molčan.

Redakcia sídli v siedmich krajinách

Svetový časopis nikdy nie je len o jednom človeku. Hoci bol Michal autorom nápadu aj myšlienky, zhmotnil ich vďaka pomoci šikovných ľudí.

„Magazín tvorí stabilný tím deviatich ľudí v siedmich krajinách a piatich časových pásmach,“ vymenúva Molčan.

Vidia sa málokedy, často len pár ráz v roku na spoločných akciách. Súčasťou je aj širší autorský tím, kam patria odborníci, ilustrátori, antropológovia, autori, výskumníci z Oxfordu, Massachusettského technologického inštitútu a ďalších výskumných stredísk.

Standart získal ocenenie kávového portálu Sprudge za Najlepší kávový magazín na svete. (zdroj: Archív Michala Molčana)

„Spôsob, akým fungujeme, spolupracujeme a prijímame nových ľudí, je tak trochu netradičný. Preto predstavujeme nielen samotný časopis, ale aj moderné fungovanie pracovného tímu. Nemusíme byť spolu v kancelárii a môžeme spolu robiť skvelé veci,“ tvrdí Molčan.

„Chceme ukázať, že dokážeme fungovať na úplne inej rovine spolupráce, ako je bežné. Pre mnohých to môže byť samo o sebe inšpiráciou, ako sa dá pracovať a zo Slovenska vyrábať globálny projekt,“ pokračuje.

Ich zásadou je pracovať na kvalitnom časopise, ktorého aktuálnosť sa nestratí ani vydaním ďalšieho čísla.

„Chceli sme, aby bol magazín do istej miery zberateľský kus, aby ho človek po prečítaní posunul známemu, ktorý sa chce o káve dozvedieť niečo viac. Nedávno mi kolega poslal fotografiu, ako sa aktuálne vypredané japonské číslo na Amazone predáva za trinásťnásobok ceny,“ hovorí o ďalšej splnenej méte Molčan.

Pre Standart je víziou neustále zvyšovať štandard. Kým sa bude piť káva a vyvíjať sa kávový svet, má kam rásť aj magazín. Priestor vidí aj v biznis priestoroch na letiskách alebo v čínskej a kórejskej jazykovej mutácii.

„Uvažujeme aj o malom prieniku do digitálneho sveta. Vždy je sa kam posunúť, ak chce človek robiť veci kvalitne,“ dodáva Molčan.

Slovenská sporiteľňa pomáha pretvárať Slovensko na modernú a zodpovednú krajinu Zistite viac Projekt SME Moderní má za cieľ ukázať, že na celom Slovensku žijú ľudia, ktorí každým dňom pracujú na tom, aby Slovensko napredovalo.

Projekt vám prináša Slovenská sporiteľňa v spolupráci s obsahovým štúdiom SME Creative a mediálnou agentúrou Wavemaker.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.