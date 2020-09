Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy lokálnych reštaurácií

Ani po dvadsiatich rokoch na trhu nemajú vyhraté.

Otvárať v Bratislave kaviareň dnes a pred desiatimi rokmi sú dve rozdielne disciplíny. Vtedy neexistovala žiadna, ktorá by ponúkala domáce limonády či výberovú kávu, naopak, dnes už tieto veci na nápojovom lístku nestačia. Dokonca v jednej veci je doba takmer opačná. V roku 2010 ste sa museli obhajovať, že ponúkate viac, ako je bežné, dnes už sa treba obhajovať skôr v prípade, že viac jednoducho neponúkate.

Zažil to aj Martin Bajaník, keď v roku 2010 spolu s priateľmi otváral remeselnú kaviareň Shtoor, čo bol vôbec prvý koncept súčasných kaviarní v Bratislave. „Asi najviac času trvalo pochopiť, že naozaj neponúkame Coca-Colu, ale domáci bazový sirup. V tom čase spal celý trh tvrdým spánkom, do ktorého upadol v 90. rokoch. V kaviarňach bol štandard nastavený trojicou Lavazza, Coca-Cola a Marlenka,“ spomína spoluzakladateľ Shtoora Martin Bajaník.

Na dlhú cestu vysvetľovania sa s priateľmi vydal v čase finančnej krízy a ako vôbec prvý v hlavnom meste. Viacerí zákazníci boli nespokojní, keď sa dozvedeli, že výrobky globálnych značiek si u nich jednoducho nekúpia.

„Rozhodli sme sa nespolupracovať s veľkými nealko distribútormi a v káve sme sa prepracovali k vlastnému fair trade blendu z Etiópie. Okrem toho sme si piekli vlastné koláče podľa vlastných receptov a snažili sa o príjemný a zaujímavý interiér. Dnes to znie ako banalita, ale vtedy to bolo naozaj niečo výnimočné,“ dodáva neskorší autor a dizajnér značiek ako Foxford, Yeme či EDO-KIN.

Kaviareň Shtoor si rýchlo našla miesto medzi Bratislavčanmi a z výnimočného konceptu sa stal štandard. Akú cestu prešla bratislavská gastronómia za ostatných desať rokov a kto v nej zohral zásadnú úlohu? Navštívili sme zástupcu ázijského bistra, street foodu aj zážitkovej reštaurácie a pýtali sa, v čom tkvie tajomstvo ich úspechu.

Bratislavské reštaurácie prežili vďaka digitalizácii Marec tohto roku si prevádzkovatelia reštaurácií zapíšu ako zlomový. Prakticky prvý raz od začiatku slobodného podnikania na Slovensku museli hromadne zatvoriť. Dôvodom boli opatrenia v snahe zastaviť šírenie koronavírusu.

Reštaurácie zvyknuté na pravidelný prílev hostí ostali odkázané na výdaj stravy cez okienko a rozvoz jedál. Pre niektoré to znamenalo pokles tržieb na minimum, pre iné príležitosť na rozvoj. „Hoci patríme do gastro segmentu, už od začiatku nášho pôsobenia na trhu sme pochopili, že je veľmi dôležité budovať v digitálnej dobe aj digitálnu komunikáciu so zákazníkmi,“ hovorí Marián Petrík, zakladateľ spoločnosti Farm House, ktorá ponúka mäsové a farmárske výrobky. Keď začínali pred dvoma rokmi s jednou prevádzkou, už vtedy správne vytušili, že im digitalizácia dokáže pomôcť v rozvoji podnikania. Využívali bezkontaktné platobné terminály, ale aj komunikáciu cez sociálne siete, kde majú dnes tisíce odberateľov. Tí im v čase korony prakticky zachránili kožu a digitálne technológie zas pomohli rozvinúť biznis. Nie každý si začal variť doma Zatvorenie reštaurácií neznamenalo, že si všetci začali variť doma. Skôr hľadali riešenia, ako si stravovanie zabezpečiť inak. Odpoveďou bol internet a donáškové služby. „V čase pandemických opatrení pre nás bola online komunikácia kľúčová. Máme špičkových kuchárov, rovnako robíme aj akcie naživo, ktoré komunikujeme cez sociálne siete. Ľudia o nás vedia. Počas opatrení to bolo pre nás obrovské plus. Firmy, ktoré tieto možnosti nemali, začali pociťovať problémy. My sme sa prispôsobili dopytu. Dokúpili sme ďalšie chladiarenské autá, rozšírili rozvoz a fungovali plynule ďalej,“ hovorí Petrík. (zdroj: MAREK Valovčin) „Súčasná situácia vytvára tlak na zmenu spotrebiteľského správania v súvislosti so ‚social distancing’, a to sa netýka iba gastro segmentu. Do popredia prichádza prechod na online obsluhu cez internet a snaha o bezpečnejšie technológie, možnosť vyzdvihnutia už zaplatenej objednávky dopredu a podobne,“ vysvetľuje Erik Brinkáč, country manažér spoločnosti Global Payments. Nová doba priniesla aj príležitosť rozšíriť podnikanie. „Donáškovú službu si dnes zabezpečujeme sami prostredníctvom vlastných chladiarenských automobilov v Bratislave, Pezinku, Senci a Malackách,“ potvrdzuje Petrík, ktorému k rozšíreniu podnikania pomohla práve aj možnosť platby cez bezkontaktné platobné terminály. Platobný terminál podporuje rozvoj podnikania Online platby nie sú iba o pohodlí pre klientov aj prevádzky, ale vytvárajú priestor aj na rozvoj biznisu. Nárast online platieb totiž znamená aj nárast možností, ako financovať podnikanie. Začínajúca prevádzka má zvyčajne problém získať úver, keďže musí dokladovať dlhodobú životaschopnosť. Prostredníctvom platby cez platobné terminály je možnosť získať výhodné financovanie prakticky okamžite. „Na základe tržieb z platobného terminálu si môže prevádzka požičať financie. Máme mnoho obchodníkov, predovšetkým reštaurácie a bary, ktorí využili túto metódu na nákup nového zariadenia, či vybavenia prevádzky, prípadne na jej rozšírenie,“ hovorí Brinkáč. „Nepozeráme sa na kredibilitu klienta, ale reálne obraty. Preto je financovanie veľmi rýchle. Ak dostane predschválený limit, do 3 hodín môže peniaze použiť. Splátky fungujú na percentách z obratu. Úver sa spláca automaticky percentami z obratu realizovaného cez platobný terminál,“ dodáva. „Od začiatku sme používali platobné terminály. Neskôr sme s nimi prešli k Slovenskej sporiteľni, ktorá poskytuje platobné terminály v rámci spoločného podniku Global Payments a s nimi aj flexibilné financovanie. Požičané peniaze sme investovali do predajne, ktorá začala vytvárať zisk, pribudol ďalší terminál a úver sa splácal omnoho rýchlejšie,“ hovorí o svojej skúsenosti Petrík. “ Od začiatku nášho pôsobenia na trhu sme pochopili, že je veľmi dôležité budovaťv digitálnej dobe aj digitálnu komunikáciu so zákazníkmi. „ Marián Petrík, Farm House[br][/br]​​​​​ O tom, že ľudia majú o online a bezkontaktné platby záujem, hovorí štatistika, ktorá už zohľadnila zvýšenie možnosti bezkontaktných platieb z 20 na 50 eur. „Už prvé štatistiky ukazujú, že nové limity zmenili, ako Slováci platia v obchodoch. Kým v minulosti prebehlo bez zadávania PIN kódu iba v kamenných obchodoch iba približne 67 % platieb, v kamenných obchodoch, aktuálne je to už 84 % platieb. Vďaka tomu tak Slováci platia v obchodoch rýchlejšie a bezpečnejšie,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. „Vidíme stúpajúci záujem klientov o službu flexibilného financovania, kde najdôležitejšie benefity sú rýchlosť poskytnutia a jednoduchosť spracovania. Splácanie kopíruje tržby obchodníka, je to teda veľmi jednoduché,“ dodáva Brinkáč. Digitálne návyky zákazníkov pretrvávajú Príchod koronavírusu urýchlil rozvoj digitálnych technológií, mení sa spotrebiteľské správanie a ľudia si odnášajú aj nové návyky. „V čase pred krízou prechádzalo cez našu platobnú bránu okolo 2600 transakcií za 200 000 eur denne, od polovice marca po zatvorení obchodov sa táto suma minimálne zdvojnásobila. V súčasnosti spracovávame okolo 5800 transakcií za aspoň 400 000 eur každý deň. Takisto sa takmer zdvojnásobil dopyt po prenosných mobilných platobných termináloch,“ hovorí Brinkáč. Uľahčenie platieb a komunikácia v online priestore sa tak stávajú doslova základom prežitia v gastro segmente. Príkladom rýchleho riešenia pre gastro prevádzky, ktoré sa chcú dostať na internet bez starostí a nákladov, je využívanie rôznych aplikácií, ktoré dokážu zdieľať ich ponuku na sociálnych sieťach. „Zákazník nepotrebuje žiadny e-shop ani žiadne drahé rie šenie. V jednej aplikácii vyfotí mobilom ponuku a okamžite ju publikuje na sociálnej sieti. Zákazníci môžu v tom okamihu objednávať,“ hovorí Brinkáč. Budúcnosť sa ukazuje v rýchlych a mobilných riešeniach Digitalizáciu gastro segmentu možno vidieť nielen v online objednávaní, donáške a platbách, ale aj v tom, ako si ľudia obľúbia rýchle a jednoduché riešenia. „V uplynulom období sme zaznamenali až dvojnásobný nárast počtu klientov, ktorí si pridali svoju platobnú kartu do mobilného zariadenia. Znamená to, že počet ľudí, ktorí chcú platiť mobilom alebo hodinkami, neustále rastie. Okrem pohodlného platenia je dôvodom aj bezpečnosť, keďže pri platbe mobilom je možné zaplatiť bez zadávania PIN kódu aj sumy nad 50 eur,“ uvádza Cesnaková. Platobné nástroje Apple Pay a Google Pay sú extrémne praktické. „Kto si raz vyskúša zaplatiť mobilom, tak pochopí všetky výhody. Platenie mobilom je neskutočné rýchle a pohodlné a navyše je ešte aj bezpečnejšie ako platenie kartou,“ hovorí Zdeněk Románek, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za retailové bankovníctvo. Pri platbách sa však možnosti mobilného telefónu nekončia. „Testujeme novinku, ktorá umožní transformáciu bežného mobilného telefónu s NFC čipom a operačným systémom Android na bezkontaktný platobný terminál. Najväčšou výhodou pre menšie gastro prevádzky bude možnosť využiť existujúci mobilný telefón a nie je potrebné zaobstarávať samostatný platobný terminál, čo je veľmi praktické a ekonomicky výhodnejšie. Po spustení tejto novinky plánujeme prepojenie aj s eKasou, čo by pomohlo vyriešiť potreby väčšiny menších prevádzok v jednom zariadeni,“ hovorí o riešeniach pre podnikateľov Brinkáč. „Rovnako spolupracujeme s vývojármi pokladničných systémov na nových možnostiach prepájania online a fyzického sveta a automatizácií procesov, ako sú platby QR kódmi pri stole, online objednávkové menu na smartfóne alebo inom zariadení zákazníka, push platby a podobne. No tieto novinky potrebujú ešte čas na to, aby sa masovo rozšírili,“ dodáva Brinkáč. Dnes je už všetkým jasné, že digitálne technológie predstavujú budúcnosť aj v oblasti gastro prevádzok. To, čo bolo kedysi považované za moderné, sa dnes už pre úspešný rozvoj podnikania na Slovensku stáva samozrejmým.

