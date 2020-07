Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku

Písmo: A - | A +

Zhmotnený podnikateľský sen Jozefa Kendera stojí tesne za tabuľou mesta Hurbanovo v smere z Nových Zámkov. Priestranná predajňa bicyklov Kenzel nie je na tomto mieste náhodou. Za jej chrbtom sa rozprestierajú desiatky metrov štvorcových výrobných priestorov, kde sa rodia rýdzo slovenské bicykle Kenzel.

„Kedysi tu bolo poľnohospodárske družstvo. Vďaka tomu dnes máme celú výrobu pod jednou strechou,“ ukazuje na rozľahlé haly, ku ktorým mierime, syn zakladateľa a manažér spoločnosti Kenzel Roman Kender.

Vo viacerých halách sa bicykle nielen skladajú, ale vyrábajú sa v nich aj samotné komponenty. Väčšina výrobcov si ich necháva dovážať z Ázie, no Kenzel je iný. Kenderovci dali Ázii košom a povedali si, prečo by mali niečo dovážať zo zahraničia, keď to sami môžu vyrábať na Slovensku.

„Dokonca aj surový hliník, ktorý používame na ráfiky, pochádza zo Slovenska,“ hovorí Kender.

Presunieme sa s ním do jednej z výrobných hál, v ktorej cítiť surový kov, počuť cvakanie aj akýsi kvílivý zvuk a kdesi vzadu vidieť lietať iskry. To sa akurát zvára predná vidlica. Je to jednou z úvodných fáz zrodu nového bicykla, po ktorej nasleduje ďalších šesť.

Od zeleniny k bicyklom

Jozef Kender sa s podnikateľským duchom narodil. Ľudia ho kedysi poznali ako predajcu ovocia a zeleniny, no keď sa v roku 1991 objavila príležitosť vyrábať súčiastky pre Babetu, presedlal na podnikanie v strojárstve. Začala sa tak nová kapitola jeho životného príbehu, no spomienku na stánok s ovocím a zeleninou navždy zakotvil v názve Kenzel.

“ Mnohí Slováci si myslia, že zahraničný výrobok je lepší. Našťastie narastá skupina ľudí, ktorá si kúpi bicykel práve preto, že je od slovenského výrobcu. „ Roman Kender, Kenzel

Spolupráca so známou značkou postupne vyprchla, Jozef Kender sa však nenechal odradiť. Jeho schopnosť reagovať na okolnosti rozhodovala nielen pri rozbiehaní firmy, ale aj pri jej ďalšom smerovaní a fungovaní až do dnešných dní.

„Otec si váži pracovitých ľudí a dal im šancu pracovať u nás aj vtedy, keď Babeta ukončila výrobu. Niektorí sú tu dodnes,“ spomína Roman Kender.

Práve pracovití ľudia sú základom celej firmy, pretože vyrábať bicykle predstavuje veľké množstvo ručnej práce. Či už niekto pracuje so zváračkou, alebo ovláda stroj na vŕtanie otvorov do kolies, všade je potrebná ruka skúseného odborníka. Dnes má spoločnosť viac ako 70 zamestnancov.

Nespoľahlivosť dodávok z Ázie

Za jedno z najlepších rozhodnutí firma považuje prechod na vlastnú výrobnú sebestačnosť. Na začiatku dovážala komponenty z Ázie, veľmi rýchlo si však uvedomila, že ak chce byť iná, nemôže robiť veci ako ostatní.

„Budovanie značky trvá niekoľko rokov. Chceli sme ju postaviť na poctivom základe a kvalite. Preto sme napriek trendu ostatných výrobcov prestali nakupovať hotové diely a rozhodli sa vyrobiť si všetko, čo je možné, sami. Chceli sme byť čo najviac slovenskými bicyklami,“ hovorí Roman Kender.

Za rozhodnutím staviť na podpis Made in Slovakia stáli skúsenosti Jozefa Kendera s kvalitou slovenských výrobcov a nespoľahlivosť dodávok z Ázie. Tovar odtiaľ často neprichádzal v dostatočnej kvalite ani množstve a príliš dlho trvala aj cesta.

„Ak chcete reagovať na potreby trhu okamžite, čakať polroka na komponenty nie je efektívne,“ vysvetľuje Roman Kender.

Rozhodnutie dokúpiť montážne linky a začať vyrábať vlastné komponenty firmu výrazne posunulo a zlepšila sa aj flexibilita a plánovanie výroby.

„Vieme si veľmi rýchlo vyrobiť všetko, čo potrebujeme. Sme schopní vyrábať bicykle na mieru, v malých sériách, pre športové podujatia i súťaže. Pri výrobe s dovezenými komponentmi to nie je bežné,“ porovnáva Kender.

„Prispôsobenie želaniu zákazníka nám trvá doslova pár dní. Dnes už je všetko naša vlastná výroba, výnimkou sú len brzdy a prehadzovačky od svetovej jednotky Shimano,“ teší sa Roman Kender a dodáva, že nepozná iného výrobcu, ktorý by bicykle vyrábal v podobne sebestačnom režime.

Nový bicykel sa rodí viac ako rok

Výroba bicykla sa dá rozdeliť zhruba na sedem častí. Prvou je opracovanie surových kovových trubiek a ich premena na rámy a vidlice. Tie potom putujú na zváraciu linku a z nej na prvú úpravu povrchu. Ďalšou kapitolou je lakovanie a striekanie niektorého zo 150 farebných odtieňov.

“ Budúcnosť je v segmente elektrobicyklov, ktorý už dlhé roky rastie a my sa mu chceme prispôsobiť. „ Roman Kender, Kenzel

Nasleduje príprava na lepenie nálepiek a finálna montáž, pri ktorej sa skompletizujú jednotlivé časti bicykla, overí sa jeho funkčnosť a označí sa za hotový. Kompletizácia bicykla trvá zhruba tridsať minút, no od prvého nápadu po osadenie kolies prejde podstatne dlhší čas.

Na začiatku je vždy inšpirácia a sen o novom bicykli. Tento vzrušujúci moment sa začína zrodom samotného plánu a za pár mesiacov sa pretaví až do skutočného výrobku.

Vývoj trvá približne polroka, ďalší čas zaberie testovanie a uvádzanie sériového modelu. Kým predstavia finálny výrobok, môže prejsť viac ako rok. Inšpirácie chodia hľadať na výstavy v Nemecku i v Ázii a následne sa snažia prinášať vlastné nápady.

Kenzel je totiž čisto rodinná firma a každý nápad je výsledkom „rodinnej porady“. Vznikajú počas nich aj také nápady, ktoré sa neraz snaží skopírovať aj konkurencia. Príkladom sú najobľúbenejšie modely Dream a Nostalgic.

„Dream je u nás prakticky od samého začiatku a stretávame sa aj s tým, že sa ho snažia konkurenti kopírovať. Nevnímame to ako ohrozenie, ale skôr tak, že sme prišli so skutočne skvelým modelom,“ hodnotí Roman Kender.

Rodinná firma znamená nulovú protekciu

Roman Kender je síce synom zakladateľa, ale v rodinnom podniku to pre neho neznamená žiadnu výhodu. V rodinnej firme sa totiž nič neodpúšťa.

Kender mladší patrí k manažérom spoločnosti, dohliada na výrobu a má na starosti aj komunikáciu a marketing. Na pozíciu sa však musel vypracovať postupne. Otec totiž pre neho nemal pripravenú voľnú stoličku ako samozrejmosť.

Pracovať začal ako skladník vo veľkoobchode súčiastok, aby podrobne spoznal jednotlivé komponenty aj procesy výroby. Až po troch mesiacoch a odchode vedúceho lakovne získal jeho pozíciu. Okrem toho sa mnohému musel priučiť a všetko si sám vyskúšať. Vďaka tomu dnes nevníma veci len ako vedúci, ale v širšom kontexte.

Výrazne ho ovplyvňuje aj vedomie, že výrobky nesú ich meno, preto sa k práci nespráva len ako k zamestnaniu. S firmou ho spája viac ako len výplata, čo hodnotí ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa značke podarilo udržať sa na trhu. Mnohí iní výrobcovia bicyklov, ako napríklad Favorit, jednoducho neuspeli.

V koronakríze im pomohla flexibilita

Opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu sa dotkli aj spoločnosti Kenzel, nebola to pre nich však likvidačná záležitosť. Práve naopak, vďaka vysokej miere sebestačnosti dokázali zaznamenať rast.

„Síce sme pocítili pokles odbytu, ale bol len krátkodobý,“ priznáva Roman Kender.

Predajne bicyklov boli otvorené ako jedny z prvých, čo, prirodzene, prinieslo aj záujem o kúpu bicyklov. Zatvorené športoviská a obmedzené možnosti pohybu ľudí inšpirovali aspoň na výlety do prírody na bicykloch.

„Ak dopyt porovnáme s obdobím v minulom roku, jednoznačne stúpol. Náš nárast však môže byť spôsobený aj tým, že ostatní výrobcovia nevedeli dodávať tovar, pretože nemali dostatok komponentov. My sme však dokázali reagovať na vývoj trhu veľmi rýchlo,“ hovorí syn zakladateľa.

Firma z Hurbanova je ukážkou toho, prečo je výhodné nebyť závislý na dodávkach zo zahraničia. Aj vďaka tomu nemusí škrtať plány výroby, ale môže pokračovať v rozvoji, ktorý počítal s navýšením výroby o 20 percent so zameraním sa na segment e-bicyklov. Súvisí s tým aj vybudovanie novej haly pre hotové výrobky, čo firme umožní ešte efektívnejšie dodávky zákazníkom.

Budúcnosťou sú elektrobicykle

V súčasnosti Kenzel opúšťa približne 30-tisíc nových bicyklov ročne a v katalógu má 120 modelov, v piatich až šiestich farebných kombináciách. Tento segment si chcú udržať, no zároveň reagujú na stále obľúbenejšie elektrobicykle a kolobežky.

„Budúcnosť je v segmente elektrobicyklov, ktorý už dlhé roky rastie a my sa mu chceme prispôsobiť. Rovnako zaujímavé sa javia aj elektrokolobežky. Máme už pripravených niekoľko noviniek,“ prezrádza Kender.

Okrem toho plánujú rozšíriť aj pôsobenie na zahraničných trhoch. Už dnes si vďaka kvalite získali fanúšikov na trhoch Škandinávie ako Švédsko a Nórsko, ale aj v Litve, Lotyšsku a v Maďarsku. Výzvou však naďalej zostáva aj Slovensko, kde značka Made in Slovakia stále akoby nefungovala dostatočne.

„Stále sa boríme s tým, že mnohí Slováci si myslia, že zahraničný výrobok je lepší. No my vieme, ako sa náš výrobok vyrába a čo obsahuje. Našťastie narastá skupina ľudí, ktorá si kúpi bicykel práve preto, že je od slovenského výrobcu,“ uzatvára Roman Kender.

